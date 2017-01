Ouganda: Procès de Dominic Ongwen à la CPI - Un expert de la LRA témoigne

Pour l'accusation, c'est une façon d'avoir un éclairage indépendant sur l'identité et le mode de fonctionnement de l'Armée de résistance du Seigneur, un mouvement souvent présenté comme s'appuyant sur des croyances mystico-religieuses pour justifier sa violence et sa main mise sur ses combattants.

Tim Allen, professeur à la London School of Economics suit la LRA depuis sa création, en 1988. Il a fait sa thèse sur le nord de l'Ouganda et publié deux ouvrages sur ce groupe armé. Pourquoi faire venir un expert plutôt qu'un témoin classique ?

Le procès de Dominic Ongwen, l'un des cinq commandants de la sanguinaire Armée de résistance du Seigneur (LRA) a repris, ce lundi 16 janvier, à la Cour pénale internationale (CPI). Dominic Ongwen, lui-même enlevé quand il était enfant et donc devenu chef de guerre, doit répondre de 70 chefs d'inculpation devant la justice internationale dont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Assassinats, viols, torture, enlèvement d'enfants, pour n'en citer que quelques-uns. Après l'ouverture de son procès, en décembre, c'est au tour des premiers témoins de l'accusation de comparaître avec ce dimanche matin à la barre non pas une victime, mais un expert, professeur d'université et spécialiste de la milice ougandaise.

