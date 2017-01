Algérie: Bedoui - L'Etat "déterminé à soutenir le développement dans les régions du Sud du pays"

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales poursuit sa tournée par l'inspection et l'inauguration de projets socio-économiques au niveau d'autres communes de la wilaya d'El-Oued.

"La distribution de 300.000 lots de terrain à bâtir à travers les régions du Sud et des Hauts-plateaux est une décision gouvernementale, visant l'absorption de la crise du logement", a souligné M. Bedoui, précisant, à ce propos, qu'une enveloppe conséquente de 19 milliards DA a été consacrée à l'aménagement des lotissements et dont les travaux d'aménagement et des réseaux divers sera achevée avant la fin de l'année en cours.

Le ministre a, sur un autre registre, affirmé que "l'Algérie est forte de par ses institutions et la conscience de son peuple et qu'elle fait face à une conjoncture exceptionnelle induite par la situation sécuritaire détériorée prévalant dans son voisinage".

"Nous invitons les opérateurs à investir dans les wilayas du Sud du pays, à la faveur des mesures incitatives financières et administratives accordées par l'Etat dans le but de booster la dynamique d'investissement dans ces régions", a souligné le ministre.

M. Bedoui a, en outre, réitéré la poursuite du soutien des pouvoirs publics à l'investissement, à travers les dispositions et les lois encourageant les investisseurs, ajoutant, dans ce contexte, que "l'examen de la réduction de la tarification de l'électricité vise notamment l'encouragement du développement et de l'investissement dans les régions du Sud du pays."

