Angola: Huambo - Reconnaissance des progrès au pays dans le processus de déminage

Huambo — Les partenaires internationaux et bailleurs du processus de déminage en cours dans le pays ont reconnu lundi, qu'il y avait des progrès significatifs dans ce domaine, et que l'Angola marquait des pas fermes pour consolider son objectif d'être exempt de mines.

La reconnaissance est venue de représentants des ambassades du Royaume-Uni, de la Suisse et des États-Unis d'Amérique, quand ils parlaient à l'occasion du 20e anniversaire de la visite de la princesse Diana dans le pays.

Pour le chargé d'affaires de l'ambassade britannique, Andrew Ford, l'Angola est un bon exemple des relations de coopération avec son statut à ce sujet, admettant qu'il y a encore beaucoup à faire pour que le peuple angolais soit libre de l'impact négatif des mines.

Le diplomate britannique a cité plusieurs progrès réalisés par l'Angola en clarifiant des kilomètres de terres auparavant affectés par les mines, fait qui satisfait la communauté internationale, vu que l'Etat est déterminé à tirer profit de son peuple.

Cela, a-t-il dit, a permis la construction d"infrastructures sociales et économiques dans les communautés telles que les écoles, les hôpitaux et la remise en état des routes et des chemins de fer, en vue du bien-être des Angolais.

" En dépit de ces progrès, il reste encore beaucoup à faire, parce que l'Angola reste l'un des pays les plus minés du monde, où dans certaines régions, les gens vivent dans la peur, et sont privées de l'utilisation de la terre comme source de nourriture et de revenus pour le développement économique et social',' a-t-il indiqué.

Dans le même ordre d'idées, le premier secrétaire de l'Ambassade de la Suisse, Manuel Thurnhofer a souligné que l'Angola était un bon exemple, mais regrettant le fait que, pendant les 14 ans de paix, il n'avait pas pu atteindre le statut d'un pays libre des mines.

Le responsable a affirmé que l'Angola avait toutes les conditions pour tracer les objectifs de se libérer des mines jusqu'en 2022, ce qui exige nécessairement la conjugaison d'efforts conjoints.

À son tour, la ministre conseillère de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Constance Arvis, a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir l'Angola, pour atteindre plus d'objectifs sur ce plan, restaurant la paix, la tranquillité et la sécurité du peuple angolais, à travers l'amélioration de la circulation des personnes et des biens.