Angola: Lunda Sul - La santé souligne des priorités pour 2017

Saurimo — L'achèvement de la maternité provinciale et de l'hôpital municipal de Saurimo, avec une capacité de plus de 120 lits chacun, le renforcement de la surveillance épidémiologique, en particulier dans les zones frontalières, sont entre autres priorités du secteur de la santé à Lunda Sul, a annoncé lundi, son directeur, Costa Samuquinda.

Parlant à l'Angop sur les priorités du secteur pour cette année, le responsable a déclaré que la conclusion des travaux de construction des unités sanitaires (hôpital municipal de Saurimo et la maternité provinciale) est prévue pour le premier semestre ou la fin de l'année en cours.

Il a ajouté que les unités offriraient des services de radiologie, d'obstétrique, de pédiatrie, de gynécologie, de soins prénatals, de neurologie, de planning familial, de blocs opératoires, en plus des salles d'opération et des espaces de loisirs.

D'autre part, il a précisé que le secteur continuerait à créer des politiques visant la valorisation des ressources humaines, la formation continue, l'augmentation des médecins et des infirmiers, la distribution qualitative et quantitative des techniciens de la province, le renforcement des campagnes de sensibilisation et mobilisation pour informer le public sur les moyens de prévenir diverses maladies.

Le secteur, a-t-il conclu, va également renforcer le contrôle des maladies endémiques et négligées et promouvoir les activités scientifiques qui analyseront les causes, origines, les formes de prévention de diverses maladies, entre autres.