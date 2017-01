Sénégal: Amélioration du climat des affaires - De grands bonds en avant

Obsédé par une place honorable dans le Doing Business, le Sénégal à travers l'APIX a mis les bouchées doubles pour corriger ses contre-performances. En ce sens, on peut noter la non exigence de capital minimum et suppression des droits de timbre pour la création d'entreprise ayant le statut de la SARL, la réduction des droits d'enregistrement à 5% et encadrement des délais de traitement pour le transfert de propriété.

Mountaga SY, directeur général de l'APIX

Ce n'est pas tout. On peut mettre à l'actif du gouvernement du Sénégal, la dématérialisation de la démarche du Permis de construire: TELEDAC, la mise en place d'un guichet unique pour les PME et réduction de moitié de l'avance sur consommation pour le raccordement à l'électricité, la possibilité de consultation en ligne via la plateforme électronique SENINFOGREFFE des biens nantis par les banquiers, notaires, avocats pour un meilleur accès au crédit.

Autre innovation, la rénovation et l'harmonisation du cadre juridique : code des douanes (2014), code général des impôts (2012-2015), Code des procédures civiles (2013), loi PPP (2014), la promotion des modes alternatifs de règlement de différends commerciaux par le biais de la médiation et de la conciliation et réduction des délais de traitement et l'amélioration du cadre réglementaire sur le crédit-bail, les Bureau d'Information sur le Crédit, l'affacturage, et la Finance islamique pour un meilleur financement des PME et la simplification du système de tarification des containers avec l'adoption du de la facturation à la boite: De 46 à 6 barèmes

Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement du Sénégal a pris d'autres mesures comme l'assouplissement de la réglementation et accroissement de l'employabilité grâce à l'intégration du contrat de stage et du contrat d'apprentissage dans la législation du travail, la suspension/exonération de la TVA sur les équipements hydro-agricoles pour booster le secteur de l'agriculture et la mise en place de l'Office des Forages Ruraux (OFOR) pour le développement des Délégations de services publics dans l'hydraulique.