Angola: Cunene - Des anciens combattants appelés à adhérer à l'enregistrement électoral

Ondjiva — Le vice-gouverneur de Cunene pour le secteur technique et infrastructures, Cristino Mário Ndeitunga, a appelé, samedi à Ondjiva, les anciens combattants et vétérans de la patrie à adhérer à la deuxième phase de l'enregistrement et actualisation des données électorales

Prenant la parole à l'acte anticipé commémoratif de la Journée des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, célébrée le 15 de ce mois, Cristino Mário Ndeitunga, a indiqué qu'il était nécessaire que tous affluent aux postes d'enrôlement électoral pour être habilité à voter aux élections générales de cette année.

Il a expliqué que les anciens combattants devraient contribuer aux tâches d'enregistrement et actualisation des données électorales comme ils l'on fait dans la lutte de libération contre le colonialisme portugais, afin d'accomplir leur devoir civique de citoyenneté. D'autre part, le vice-gouverneur a salué la contribution que les anciens combattants et vétérans de la patrie ont apporté pour que l'Angola devienne indépendant.

Selon lui, le Gouvernement exécute des programmes et actions d'appui aux anciens combattants et vétérans de la patrie, comme forme de reconnaissance et valorisation de ceux qui ont contribué à l'indépendance, la défense de la souveraineté et l'intégrité du pays.