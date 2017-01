Angola: Bengo - La délégation de l'Intérieur réunie en son 15ème conseil consultatif

Cinquante-quatre mille 467 citoyens ont mis à jour des données et réalisé pour la… Plus »

Dionisio Panduleny a ajouté qu'en 2016, grâce à des patrouilles effectuées, il avait été possible de recueillir de façon coercitive 133 armes à feu et huit autres remises volontairement, sans divulguer les chiffres de l'année précédente.

Parlant à la presse, le porte-parole du conseil consultatif, Dionisio Panduleny, a dit que la rencontre aborderait également des grandes lignes de forces de la directive du délégué du ministère de l'Intérieur et le plan d'action du commandement provincial pour 2017, ainsi que le bilan du programme de formation, préparation combative et le plan de formation pour 2017, l'importance de la communication institutionnelle et de la presse.

