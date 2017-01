Angola: Le Ministère de la Culture annonce le Prix Sagrada Esperança 2017

Cinquante-quatre mille 467 citoyens ont mis à jour des données et réalisé pour la… Plus »

Le prix littéraire Sagrada Esperança est une promotion de l'Institut national de l'industrie culturelle et de la fondation Dr António Agostinho Neto et vise à encourager la création littéraire entre les auteurs nationaux.

Au nom des deux institutions, le ministère de la Culture présente ses excuses au public et surtout aux concurrents pour les désagréments causés dans l'agenda de chaque auteur et appelle à ne pas se sentir frustré, tout en maintenant l'intérêt pour le prix Sagrada Esperança qui honore la mémoire de fondateur de la nation.

Luanda Le ministère de la Culture, à travers l'Institut National des Industries Culturelles (INIC) et la Fondation António Agostinho Neto (FAAN), a annoncé lundi que, pour des raisons financières, il n'était pas possible d'évaluer des oeuvres en compétition pour le Prix Sagrada Esperança2016.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.