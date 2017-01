Guinée: Malnutrition - Lions club Conakry réveil aux secours des enfants malnutris

Dans le centre socioéducatif Moussa Ibn Omaïr de Dubreka au sein duquel une centaine d'enfants sont pris en charge, les responsables sont plutôt ravis. «Nous sommes contents et motivés à plus d'un titre parce que nous savons maintenant que ce que nous faisons est vu, accompagné et suivi de l'extérieur. Ça, c'est un signe d'encouragement et de motivation pour nous parce que Lions club Conakry réveil est une grande ONG humanitaire qui, à travers ce don, reconnait ce que nous sommes en train de faire pour les enfants».

Cette campagne de distribution s'inscrit dans le cadre des activités que les Lions club Conakry réveil organise chaque moi. Selon Fatoumata Kanté, membre de la dite ONG explique les raisons du choix du centre de nutrition de Donka et du centre socioéducatif de Dubreka. «Nous avons choisi ces 2 centre parce que les enfants sont notre avenir. Quiconque investi dans les enfants, investi dans l'avenir. Si les enfants sont malnutris, nous avons un avenir malsain. C'est pourquoi, nous avons jugé utile de venir aux chevets des enfants et leur apporter quelque chose. Nous avons pu mobiliser ce don en grande partie grâce à M. Ibrahima Sory Sidibé PDG de la société ISAT S.A».

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.