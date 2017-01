Afrique: CAN 2017 - Le Burkina Faso retrouve encore le Gabon

La sélection du Burkina Faso affronte ce mercredi 18 janvier le Gabon pour un match comptant pour la deuxième journée du groupe A. Une rencontre qui aura un air de retrouvailles, car les deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises ces dernières années.

La deuxième journée pour le Burkina Faso s'apparente à des retrouvailles avec la sélection gabonaise, ou plutôt à un air de revanche après la défaite 2-0 lors de la CAN 2015 qui s'est déroulée en Guinée équatoriale.

Un match qui a marqué les esprits

Tout s'est déroulé le 17 janvier 2015 à Bata en Guinée équatoriale, lors de la CAN 2015. Première journée dans le Groupe A, le Burkina Faso, entraîné par le Belge Paul Put, affronte le Gabon, commandé par le Portugais Jorge Costa. La victoire sourit aux Gabonais sur le score de 2-0 avec des buts inscrits par Malick Evouna et par Pierre-Emerick Aubameyang.

Un match dont les Burkinabè se souviennent encore. « On avait dominé le match, on avait eu beaucoup d'occasions, mais il y avait Didier Ovono, qui a été élu homme du match, ça montre notre domination. Il nous ont battus grâce aux contres », assume Alain Traoré, attaquant du Burkina Faso.

Pour certains joueurs, il faut passer à autre chose et ne pas rester bloqué sur cette défaite. « Il faut oublier ce match. Pour nous c'est du passé. Les Championnats d'Afriques des nations se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est sûr qu'on va dire qu'en 2015 on a perdu contre eux, mais ça ne veut rien pour nous. On a déjà joué plusieurs fois contre eux, c'est une bonne équipe et on sait que ça va être compliqué », lance Jonathan Pitroipa, ailier des Etalons.

Une revanche à prendre

Un air de revanche est perceptible quand on parle de cette rencontre avec les Bukinabè. « Le Gabon de 2015 et celui d'aujourd'hui, ce n'est pas le même. Contre la Guinée-Bissau, j'ai vu une équipe qui était timorée, je ne sais pas si c'était à cause du match d'ouverture ou la pression du public. J'ai vu une bonne équipe sur le terrain, mais qui avait du mal à enchaîner les actions, du mal à faire la différence. Les matches Burkina-Gabon sont toujours très difficiles à jouer. On va bien se préparer et on va garder en tête le match de 2015 », admet Alain Traoré, avant d'ajouter : « A chaque fois qu'on a perdu face au Gabon, on les a battus au match d'après, donc je pense qu'on a une revanche à prendre », assure l'attaquant des Etalons.

L'équipe, commandée par Paulo Duarte, sera en tout cas concentrée sur la victoire. « Evidemment on a envie de prendre notre revanche contre eux. Ils nous ont battus lors de la dernière CAN et on va essayer de se racheter. On va se concentrer pour rapporter les trois points », explique Bertrand Traoré, attaquant du Burkina Faso. Préjuce Nakoulma, un des atouts offensifs des Etalons, va même encore plus loin : « On a joué plusieurs fois contre eux et ils n'ont pas vraiment été supérieurs, donc je pense qu'on a un bon coup à jouer. C'est le Gabon qui a la pression, car c'est le pays organisateur. Nous, on va faire notre travail et on sait déjà comment jouer contre eux. On a quelque chose à dire sur cette rencontre ».

L'esprit de revanche pourrait même être une motivation supplémentaire pour les Burkinabès. « Il y aura un petit air de revanche évidemment, car on se croise toujours avec le Gabon. Tous les ans ou tous les deux ans, on les croise. Je pense qu'on peut faire quelque chose et qu'on a une petite revanche à prendre. Je ne dis pas qu'on va attaquer dès les premières minutes face au Gabon, mais on va tout faire pour accrocher les trois points », assène Abdou Razack Traoré, milieu offensif des Etalons.

Le Burkina Faso, après son match nul face au Cameroun (1-1), aura une opportunité de se positionner pour une qualification pour les quarts en cas de victoire. Toutefois, le Gabon, qui a également fait un nul face à la Guinée-Bissau, voudra montrer à son public, qu'il peut espérer voir son équipe passer la première phase de l'épreuve.

Sur le plan des statistiques, en cinq rencontres officielles, les deux équipes ont fait un match, les Burkinabè ont remporté une seule rencontre, 1-0, le 7 septembre 2013, tandis que les Gabonais comptent trois victoires, la dernière en 2015.