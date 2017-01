Algérie: Les joueurs les plus chers au monde - Mahrez dans le Top 20 avec 67,8 millions d'euros

Depuis 2012, l'Observatoire du football CIES a développé une approche scientifique pour estimer la valeur de transfert des joueurs de football professionnels. Le modèle statistique par le biais duquel les justes prix sont calculés comprend de nombreuses variables sur les performances (minutes, buts, etc.) et caractéristiques (âge, contrat, etc.) des joueurs, ainsi que des indicateurs tant sur les clubs d'emploi que sur les potentiels recruteurs.

Paris — L'international algérien de Leicester Ryad Mahrez occupe la 17e place au classement des joueurs les plus chers au monde publié lundi par l'Observatoire du football "CIES" dans sa lettre hebdomadaire et dominé par le Brésilien Neymar devant son coéquipier Messi.

