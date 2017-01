Algérie: Boumerdès - Conventions pour la formation d'employés de l'Administration et des professionnels de la pêche

Boumerdes — Deux conventions de partenariat pour la formation d'employés de l'Administration publique et de professionnels de la pêche et de l'aquaculture ont été signées lundi à Boumerdès.

Elles ont été paraphées lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki.

La première convention, paraphée entre les directions de la formation et de l'enseignement professionnels et de l'Administration locale de la wilaya, engage la premiere partie à former et à recycler plus de 1.100 employés de la wilaya.

Selon le directeur du secteur à Boumerdès, Sadek Saàdna, cette convention, qui profitera aux employés des directions et administrations publiques des 32 communes de la wilaya, est inscrite au titre de l'amélioration du service public.

Les domaines de formation ciblés par cette convention sont les techniques administratives et de gestion, la communication administrative, la finance locale, la valorisation des biens de la commune, les contentieux, l'Etat civil, les marchés publics et l'environnement.

Quant à la deuxième convention, elle a été signée entre le secteur de la formation professionnelle et celui de la pêche et de l'aquaculture, et ce, au titre de la mise en application d'une convention-cadre signée, auparavant, entre les ministères des deux secteurs, en vue de promouvoir et développer les métiers de la pêche et de l'aquaculture.

Intervenant à l'occasion, M. Mebarki a souligné que le secteur de la formation "n'a pas seulement pour mission de distribuer des diplômes, mais a surtout pour vocation de former des compétences dans différents métiers et professions, en conformité avec les besoins du marché local du travail".

Selon le ministre, la signature de ces conventions s'inscrit au titre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de "formation de ressources humaines pour accompagner les besoins de modernisation de l'économie nationale en général", tout en contribuant à la "recherche d'alternatives au titre des nouvelles orientations de la politique économique nationale".

Le ministre avait entamé sa visite à Boumerdès, par la commune de Khmiss El Khechna, à l'ouest de la wilaya, où il s'est enquis de la situation des stagiaires au niveau de l'entreprise "El Ghazal" de production de chambres sahariennes et au niveau d'une exploitation agricole privée, avant d'écouter un exposé sur l'état des lieux du secteur à Boumerdès.

A Boudouaou, M .Mebarki a inspecté le chantier du projet de réalisation d'un Institut national spécialisé en arts graphiques et audiovisuel, dont le taux d'avancement est estimé à 90%. Il a insisté, sur place, sur la nécessité de le parachever en "juin prochain".

Il a, également, visité l'Institut national de Figuier, spécialisé en tourisme et hôtellerie.

Au CFPA de Zemmouri, à l'est de Boumerdès, le ministre a procédé à la distribution de diplômes au profit de jeunes porteurs de projets.