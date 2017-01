Gambie: Un chien tueur peut en cacher un autre

Quand un chien mord un enfant, ce n'est pas, à vrai dire, un si grand événement. A la rigueur, un de ces faits divers dignes de la page des chiens écrasés.

Mais quand le gamin en question n'est autre que le fils du président élu mais non investi de Gambie, l'information prend naturellement une toute autre dimension. Et c'est en tout cas la nouvelle que le portail Seneweb rapporte.

Le garçonnet de huit ans aurait succombé à Banjul à la morsure d'un chien alors même que son père est planqué au Sénégal voisin en attendant son improbable investiture.

Sans vouloir être adepte de la théorie du complot, difficile de croire à une simple coïncidence dans un pays lui-même dirigé depuis 22 ans par un chien enragé jaloux de sa parcelle de pouvoir. Et l'on en viendrait même à se demander si cet animal infanticide a été ou non télécommandé.

Ce drame, ne l'oublions pas, survient alors que le président sortant, bien que défait face à son challenger, n'a aucunement l'intention de rendre le tablier.

Plus que jamais accroché au pouvoir, il n'a dès lors cessé d'opérer des tours de vis sécuritaires de plus en plus étouffants à mesure que la date du 18 janvier approchait.

C'est en effet demain mercredi qu'expire officiellement le mandat du satrape de Banjul qui doit donc en principe céder le pouvoir le lendemain 19 à son successeur élu.

Mais à 48 heures de l'échéance, on se perdait toujours en conjectures entre gesticulations diplomatiques et pression militaire de la CEDEAO d'un côté, et de l'autre, l'entêtement forcené d'un Yaya Jammeh qui, pour ne pas lâcher prise, multiplie les pirouettes.

Hier encore la Cour suprême devait se prononcer sur une requête déposée jeudi dernier dans laquelle Big man sommait la haute juridiction d'interdire à toute personne investie d'un quelconque pouvoir judiciaire de permettre à Adama Barrow de prêter serment jeudi.

Une requête tout ce qu'il y a de plus incongru dans la mesure où, faute de quorum, ladite cour n'avait déjà pu se réunir la semaine dernière pour statuer sur une autre requête du pouvoir, portant celle-là, sur l'annulation pure et simple du scrutin.

Il faut croire que sur le plan judiciaire les choses vont de mal en pis, car cette fois c'est le seul juge restant qui a donné le coup de grâce aux espoirs de Yaya Jammeh, en choisissant de se récuser.

Un chapitre est donc clos, en attendant la prochaine manœuvre d'un Big man qui ne veut décidément pas se laisser faire.

A cette allure, on se demande si l'investiture tant attendue aura bien lieu, comme les précédentes, dans l'enceinte du grand stade de Banjul, ou s'il faudra songer à un éventuel « plan B ».

Il faut dire que les textes gambiens prévoient que l'investiture doit avoir lieu sur le territoire national et avec au minimum la présence d'un seul juge de la Cour suprême, ce qui ouvre la porte à une multitude de possibilités comme celle d'une cérémonie organisée à l'étranger en vertu de l'extraterritorialité dont jouissent les enclaves diplomatiques.

Et pourquoi pas à Dakar où Adama Barrow se planque depuis son retour du sommet Afrique/France de Bamako le temps que l'organisation sous-régionale parvienne, de gré ou de force, à faire entendre raison au locataire indélicat de Banjul ?

Donc, plus que jamais c'est la course contre la montre tandis qu'une crise humanitaire est en train de se nouer avec ces milliers de Gambiens qui, craignant une déflagration, se pressent aux frontières sénégalaise et bissau-guinéenne à la recherche d'un abri.