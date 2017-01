Cote d'Ivoire/Togo: CAN 2017 - Le champion en titre commence par un nul

On attendait les Éléphant de Côte d'Ivoire pour leur entrée en lice.Face à une équipe expérimentale des Éperviers du Togo, la Côte d'Ivoire tenant du titre n'a pas fait mieux qu'un match nul (0-0).

Diminué par un manque de compétition de haut niveau, Emmanuel Adebayor a tenu son rang jusqu'à la fin de la rencontre.

On attendait la puissance de pénétration de Wilfried Zaha et la percussion de Jonathan Kodja, c'est plutôt Mathieu Dossevi et le Togo qui ont brûlé la politesse à une équipe ivoirienne sans véritable inspiration.

Le champion en titre commence par un nul douloureux sans jamais dominé la partie. Il reste à Serey Dié et ses coéquipiers six points à prendre pour espérer être au second tour.