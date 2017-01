Cote d'Ivoire: Mouvements sociaux - La CNDHCI condamne les violations des droits de l'Homme

Depuis le 09 janvier 2017, à l'appel de la Plateforme Nationale des Organisations Professionnelles du Secteur Public de Côte d'Ivoire, des fonctionnaires et agents de l'Etat sont entrés en grève, entrainant la fermeture des établissements scolaires, la paralysie de certaines administrations et le fonctionnement à minima des établissements sanitaires.

Ces mouvements d'humeurs ont provoqué de graves violations des droits de l'Homme telles que les atteintes à l'intégrité physique de certaines personnes, les entraves à la liberté de circulation des biens et des personnes, les pillages de commerce, la paralysie des services sociaux de base comme les hôpitaux et la fermeture des écoles.

