Algérie: L'environnement est un "projet de société" qui intéresse toutes les couches

Tlemcen — Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Ouali Abdelkader, a affirmé, lundi à Tlemcen, que l'environnement est un "projet de société" intéressant toutes les couches en tant que l'un des fondements de la société.

L'environnement "exige l'intérêt de tous" et que compter sur une seule partie "conduit à un déséquilibre écologique", d'où la nécessité de travailler en partenariat entre institutions et société civile dans le cadre de la citoyenneté, a affirmé Abdelkader Ouali à l'ouverture des travaux d'un colloque sur "Le partenariat pour l'environnement", organisé par le ministère de tutelle en présence des représentants des associations versées dans l'environnement de la région ouest du pays et d'universitaires et chercheurs.

Après avoir rappelé des traditions ancestrales comme "Touiza" (travail en collectivité) et les préceptes de l'islam prônant la protection de l'environnement et sa préservation, le ministre a évoqué les lois et mécanismes qui renforcent ce secteur après la constitutionnalisation de la protection de l'environnement à travers des actions efficaces de sensibilisation, d'éducation et de nettoiement.

M. Ouali a appelé, au passage, les participants à veiller au traitement des déchets, des eaux usées, de l'air, ainsi qu'au recensement des espaces verts et des zones humides pour les préserver, faisant savoir que son département ministériel tolère tout investissement productif qui respecte et préserve l'environnement.

Placé sous le slogan "Ensemble pour une citoyenneté environnementale", ce colloque intervient après l'introduction d'un article dans la Constitution de 2016 stipulant le droit du citoyen à un environnement propre et sain en application du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika , a indiqué le président de la commission d'organisation, soulignant que la constitutionnalisation de l'environnement offre au citoyen de nouveaux droits s'ajoutant à ses droits fondamentaux et renforçant le rôle de la société civile activant dans ce domaine.

Il a rappelé les nouveaux enjeux et défis d'adopter une stratégie associant des acteurs, notamment les associations écologiques, et exploitant toutes les ressources et moyens disponibles pour protéger l'environnement et réaliser le développement durable.

Le même responsable a ajouté que ce colloque vise principalement à renforcer le partenariat entre pouvoirs publics et la société civile au service de l'environnement et du développement durable et à valoriser le rôle de la société civile pour mobiliser les citoyens à servir l'environnement et soutenir l'économie verte.

Les travaux du colloque se poursuivent en ateliers qui abordent, entre autres, le partenariat pouvoirs publics-société civile, l'éducation et la sensibilisation, l'économie verte, l'implication de la société civile dans la gestion, la préservation et l'organisation des écosystèmes et la protection des ressources en eau.

En marge de cette rencontre de deux jours, le ministre devra inspecter plusieurs projets de développement dont celui de l'exploitation des eaux souterraines de Chott El Gharbi à El Aricha permettant le transfert de l'eau potable vers plusieurs régions de la wilaya, notamment du Sud dont celles de Sidi Djillali, El Gor, Sebdou et El Bouihi.

Il visitera aussi le périmètre irrigué de Maghnia qui s'étend sur une superficie globale de 11.100 hectares dont 5138 ha dotés de canalisations d'irrigation, notamment une conduite principale de 27 km et des conduites secondaires sur 186 km.

Le périmètre est alimenté en eau à partir du barrage de Hammam Boughrara et des nappes phréatiques de la région de Maghnia.

En outre, le ministre inspectera un nombre de centres d'enfouissement technique des déchets solides de la wilaya réalisés pour renforcer des réseaux de traitement de déchets et la lutte contre les décharges anarchiques.