Afrique: Débuts poussifs de la Côte d'Ivoire

Décidément il est bien difficile d'entrer dans cette CAN Total, Gabon 2017. A leur tour les Ivoiriens, tenants du titre et en bonne place parmi les favoris, ne se sont pas montrés à leur avantage dans leur confrontation initiale avec les Togolais.

Ils ont certes tenu davantage le ballon que les coéquipiers d'Emmanuel Adebayor, de retour sur une pelouse, après de longs mois d'inactivité faute de clubs, mais cela n'a pas produit d'actions décisives. Une seule au début de la rencontre après un bon travail de Salomon Kalou, un des anciens, suivi d'une bonne passe à Jonathan Kodjia qui se retrouvait au sol sans avoir pu affûter une frappe (9'). Le jeu se stabilisait au milieu de terrain mais sans véritable ligne directrice chez les Eléphants.

Les Togolais qui avaient mis leur habit rouge procédaient par contre-attaques intéressantes, plus percutantes que celles des hommes de Michel Dussuyer, menaçant à quelques reprises la cage de Sylvain Gbohouo . La défense centrale Eric Bailly - Wilfried Kanon ne se montrait pas toujours très efficace, ce qui aurait pu leur valoir une désillusion sur une action emmenée par Ilhas Bebou prolongée pour Mathieu Dossevi qui butait sur le gardien des Eléphants. 45 premières minutes, en résumé, pour des questions et pas beaucoup de réponses. Etait-ce la chaleur, l'humidité ou tout simplement une sorte de trac ? Un peu des trois très certainement.

La deuxième phase de la rencontre fut un copié - collé de la première. Sans rythme, sans inspirations. Côté togolais une bonne tête de Fo-Doh Laba (78'). La même ou presque pour les Ivoiriens, celle de Wilfried Bony après un bon centre de Serge Aurier.

Un homme est sorti de la pelouse sous les applaudissements, le capitaine et ancienne gloire africaine, Emmanuel Adebayor ; Pour un joueur depuis quelques mois au chômage, il a démontré qu'il avait encore du ballon.

Ah oui, le résultat. 0-0, première rencontre du tournoi sans but.

On accordera le bénéfice du doute aux Eléphants en référence à ses débuts toujours un peu hésitants en phase finale de CAN. Depuis 2006, deux nuls et quatre victoires par un but d'écart. En 2013, pour leurs premiers pas Eléphants et Eperviers s'étaient déjà affrontés. Les Ivoiriens l'avaient emporté 2-1 grâce à un but en toute fin de partie de Gervinho. Les Togolais auraient pu cette fois créer la surprise. Ils en auraient eu la possibilité s'ils y avaient cru davantage, car Gbohouo fut sans doute plus menacé qu'Agassa Kossi.

Réactions

Michel Dussuyer (sélectionneur de la Côte d'Ivoire)

"Ce n'est pas le début qu'on avait souhaité. On était prévenu (après le nul du Gabon et de l'Algérie), mais on n'a pas su hisser notre niveau de jeu pour prétendre à mieux que ça. Il reste encore deux matches. On va voir le résultat entre le Maroc et la RD Congo. Dans le contenu, on attend encore plus de choses. On n'a pas su mettre d'intensité dans notre jeu. On a joué à 17h00, il faisait très chaud. On n'a pas su déstabiliser cette equipe du Togo bien en place. Globalement, bien sûr que nous attendions plus de l'apport de nos

ailiers et de nos latéraux, et on n'a pas trouvé la solution aujourd'hui. Au final, c'est une pâle copie que l'on rend. On en est tous conscient, moi le premier."

Claude Le Roy (sélectionneur du Togo)

"J'ai le sentiment qu'on a fait un bon match. Coup de chapeau à mes joueurs. On s'est qualifié (pour cette CAN) à la dernière seconde dans un pays où il n'y a pas eu de championnat depuis trois ans. Je craignais cette équipe de Côte d'Ivoire. Oui, sur quelques actions, on se dit qu'on a été tout près de marquer ce but qui aurait été merveilleux. On a essayé de bloquer Traoré et Aurier. Ce match s'est joué dans un remarquable état d'esprit."