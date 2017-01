Ile Maurice: Plage de Péreybère - Les transats chassés

Le combat mené contre le projet de privatisation du port et les abus dans ce secteur, la réhabilitation de… Plus »

À Péreybère, aucun permis n'a été renouvelé alors qu'à Trou-aux-Biches seuls deux opérateurs pourront travailler, l'un possédant six transats et l'autre quatre. Toutefois, il y a une condition. Ils seront autorisés à travailler les jours de semaine uniquement, les jours fériés et les week-ends leur étant interdits.

Les inspecteurs de la Beach Authority ont fait une descente à Trou-aux-Biches et à Péreybère durant le week-end. «Les transats prennent toute la place. Nous avons délogé tous les loueurs de transats car ils opèrent au détriment du public et il fallait renverser cette tendance», déclare Étienne Sinatambou, nouveau ministre de l'Environnement.

