Ile Maurice: Ordre d'éviction - Le pandit Sungkur fait appel

Le pandit sera défendu une nouvelle fois dans l'affaire par Me Didier Dodin, avocat. Toutes nos tentatives d'entrer en contact avec le ministre du Logement et des terres sont restées vaines.

Le procès qui l'opposait au ministère du Logement et des terres concerne un terrain de 248 m2 à Trou-aux-Biches, sur lequel le pandit a entrepris de construire son restaurant Ritum Coffee, en 2012, sous l'ancien régime. L'ordre d'éviction date, lui, du début de janvier 2015, parallèlement à la résiliation du bail par le ministère, au lendemain des élections générales de décembre 2014. Or, le pandit devait répliquer par un refus d'obtempérer et en servant, dans la foulée, une mise en demeure au ministre Showkutally Soodhun, le 23 janvier 2015.

Il avait jusqu'au 31 janvier pour évacuer une parcelle de terrain sur la plage publique de Trou-aux-Biches et la restituer à l'État. Mais Suryadeo Sungkur n'a pas dit son dernier mot. Sollicité, le pandit a affirmé qu'il a fait appel contre l'ordre d'éviction de la Cour suprême, émis le 15 décembre à son encontre. Appel qui a été logé par son avoué, Me Mushira Sumodhee, à la fin du mois dernier.

