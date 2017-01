Afrique: Semaine du Développement durable - N'Takpé Kama aux côtés de Recyclix

M. N'Takpé Kama Yves Alain, chargé de la promotion et de l'expansion de cette entreprise en Afrique, directeur général de l'Entreprise Goteam et président fondateur de l'Ong Monde nouveau, spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité et pour la préservation de l'environnement, participe à cette rencontre, aux côtés des responsables internationaux de ladite structure.

Au menu de cette semaine, il est prévu le sommet mondial de l'énergie future, l'exposition solaire nouvellement lancé et l'expo efficacité énergétique, le sommet international sur l'eau et la grande exposition sur l'écologie dénommée "Eco Waste".

Mais aussi de présenter les dernières innovations et technologies, en matière de gestion durable et de recyclage de déchets plastiques aux participants de ce forum.

Pendant cinq jours, il s'agira pour les acteurs de la préservation de l'environnement de réfléchir sur les voies et moyens pour lutter contre les changements et de proposer des solutions durables pour le bien-être de la population mondiale.

Le Centre national d'exposition d'Abu Dhabi-Adnec, au Qatar, accueille depuis ce lundi 16 janvier, l'édition 2017 de la Semaine du développement durable. Semaine au cours de laquelle des dirigeants, décideurs politiques, entrepreneurs et universitaires du monde se rencontreront pour réfléchir sur l'avenir des énergies alternatives et le développement durable.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.