Ile Maurice: Foire de Quatre-Bornes - La mairie choisit la voie du compromis

Le combat mené contre le projet de privatisation du port et les abus dans ce secteur, la réhabilitation de… Plus »

«Les travaux continuent en attendant et dans le courant de la semaine le nécessaire sera fait pour le parking», ajoute Atmaram Sonoo. Les marchands étaient contre leur installation dans un parking situé à l'arrière de l'actuel marché, l'emplacement n'étant pas couvert et étant trop étroit selon eux. Pour se faire entendre, ils ont même fait un sit-in à la mairie et au marché aujourd'hui. Par ailleurs, les travaux de démolition ont débuté aujourd'hui.

Une partie des marchands sera relocalisée sur le parking et l'autre reste sur place», déclare le maire de Quatre-Bornes, Atmaram Sonoo ce lundi 16 janvier. Au vu de la grogne des marchands qui occupent le marché de Quatre-Bornes, la mairie a accepté de couvrir le parking devant les accueillir temporairement le temps que dureront les travaux de reconstruction, soit environ six mois.

