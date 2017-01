Ile Maurice: Début des travaux sur le salaire minimal dans deux semaines

Le National Wage Consultative Council (NWCC) devrait être constitué et démarrer ses travaux d'ici deux semaines. C'est ce qu'a indiqué le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, à l'express, hier, dimanche 15 janvier.

Il laisse entendre que les membres du conseil d'administration, soit les représentants des employeurs et des employés, sont en phase d'être nommés. Cette semaine, Soodesh Callichurn rencontrera des représentants des employeurs du secteur public et, dans la mesure du possible, leurs homologues du privé. Quant aux syndicalistes, ils vont devoir patienter. «On est en train de peaufiner la liste. Il y a double représentativité, avec les fédérations, les confédérations... On prend en considération les syndicats qui sont les plus représentés.» Les syndicalistes, eux, attendent des nouvelles. Le Chairman du NWCC, Beejaye Coomar Appanna, nommé fin décembre, dit attendre la constitution du board. «On va alors décider des processus de consultation en vue de réaliser nos objectifs.»

Délai d'un an

Le NWCC a été mis en place en vue de faire des recommandations pour l'introduction d'un salaire minimal pour les secteurs public et privé. Il dispose de 12 mois, à partir de sa constitution, pour faire ses propositions par rapport au montant du salaire minimal. Celui-ci doit, par ailleurs, être revu au plus tard en 2020 et, subséquemment, chaque cinq ans. Le NWCC doit aussi soumettre au ministre du Travail un rapport sur l'impact du salaire minimal dans les 12 mois qui suivent son introduction, puis sur une base annuelle.

Hormis le président, le conseil compte 29 membres. Le ministre du Travail choisit le Chairman, les sept membres représentant des organisations des employeurs et sept membres représentant des syndicats. Cela, après consultation avec les plus grandes organisations d'employeurs et de syndicats. Sont aussi de la partie, le secrétaire financier ainsi qu'un représentant de ces organismes : le bureau du Premier ministre, les ministères du Travail, de l'Agro-industrie, du Commerce, des Affaires et du Tourisme. Le National Remuneration Board, le Pay Research Bureau, le bureau central des statistiques, deux universitaires et deux membres des organisations de consommateurs siègent également.