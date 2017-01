Ile Maurice: Chien dangereux - Une spitz allemande interdite d'accès à Rodrigues

Le combat mené contre le projet de privatisation du port et les abus dans ce secteur, la réhabilitation de… Plus »

«C'est lorsque j'ai terminé les démarches pour amener ma chienne avec moi à Rodrigues, qu'on m'a dit que les chiens dangereux y sont interdits», dit la Rodriguaise. Or, Cannabis est un chien de salon et n'est pas plus haut que 10 cm. «Je sais qu'à Maurice, des personnes se sont fait attaquer par des chiens et c'est peut-être pour cela que ces dispositions ont été prises. Mais à Rodrigues, il n'y a pas eu d'attaque, je ne comprends pas cette restriction», martèle-t-elle.

La question se pose après que cette chienne, de la race spitz d'origine allemande, récemment adoptée par Kavina Allas, une Rodriguaise en vacances à Maurice, a été interdite sur le sol rodriguais. La raison évoquée par l'Assemblée régionale, selon la propriétaire, est que l'on ne peut importer de chiens dangereux dans l'île. Or, il n'y a aucune mention de cette espèce canine dans la liste des chiens dangereux de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) Act.

