Algérie: Bedoui appelle les jeunes à investir dans le secteur agricole

El — Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a appelé, lundi dans la wilaya d'El-Oued, les jeunes à investir dans le secteur agricole.

S'exprimant lors de l'inauguration d'un complexe de froid d'une capacité de 20.000 m3 dans la commune de Trifaoui, daira de Hassi-Khelifa, le ministre a invité les jeunes à se lancer dans l'investissement agricole, surtout que cette wilaya a une vocation agricole, de sorte à contribuer au développement des activités agricoles du pays.

Il a ajouté, à ce propos, que les potentialités, l'accompagnement et les conditions favorables à la pratique de l'activité agricole sont assurés par l'Etat, dans un but d'insuffler une dynamique à l'investissement dans ce secteur vital qui génère des emplois et encourage la dynamique économique hors hydrocarbures.

Les projets de chambres froides entrent dans le cadre justement de la valorisation de la production agricole nationale et contribuent à la stabilité du marché et son approvisionnement régulier en produits agricoles, a-t-il souligné.

Sur site, M. Bedoui a écouté un exposé sur la situation des installations et projets réalisés entre 2000 et 2016 dans le secteur de l'agriculture, dans ses volets de production végétale et animale.

Il est ainsi fait état de la réalisation de 1.000 km de pistes d'accès agricole, de 370 km d'électrification agricole, de la plantation de 10.600 hectares d'oliviers et de palmiers, la réalisation de 3.000 puits d'irrigation et de 2.500 serres.

Le ministre, dans le même cadre, procédé à une remise symbolique de sept (7) titres de concession agricole à leurs bénéficiaires, parmi un total de 3.300 titres établis en 2016, avant d'inspecter, au niveau de la même commune, une exploitation agricole privée.

Le ministre a poursuivi sa tournée dans la wilaya par l'inauguration de 8.000 places pédagogiques à l'université "Chahid Hamma Lakhdar", où il a appelé, après avoir écouté des exposés sur les expériences du laboratoire des ressources sahariennes relevant de l'université, au développement de la recherche scientifique par l'exploitation des énergies renouvelables.

Il a, dans ce contexte, appelé à l'utilisation des énergies renouvelables, notamment le solaire, pour alimenter les réseaux d'éclairage public des communes.

M. Bedoui a également inauguré, dans l'enceinte universitaire, le stade de football, revêtu dernièrement d'une pelouse synthétique, et une piste d'athlétisme, avant de mettre en service, à El-Oued, le centre médico-social des personnels des collectivités locales, ou il a honoré des retraités du secteur.

Mettant à profit cette occasion, il a exhorté le personnel des communes à œuvrer à l'amélioration du service public, notamment en matière de prise en charge médicale et sociale des personnels du secteur.

Au terme de la première journée de sa visite de travail dans la wilaya d'El-Oued, Noureddine Bedoui a inauguré une unité de la protection civile dans la commune de Hassi-Khelifa.

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, poursuivra mardi sa visite de travail par l'inspection et l'inauguration de structures socio-économiques dans d'autres communes de la wilaya d'El-Oued.