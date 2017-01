Maroc: Un programme médical pluridisciplinaire de la MGPAP pour près de 1500 ayants droit

Et de souligner que les instances décisionnelles de la MGPAP tiennent à "rapprocher les prestations sanitaires de l'ensemble des adhérents, que ce soit à travers des programmes médicaux ou des unités sanitaires de proximité, et ce conformément aux Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

Initié conjointement par la MGPAP et le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération (HCAR), ce programme médical, le premier au titre de l'année 2017, a concerné les spécialités de médecine dentaire (153 bénéficiaires), d'ophtalmologie (481) et d'endocrinologie (294), ainsi que des dépistages du diabète et de l'hypertension artérielle (542), des prestations optiques (27) et de médecine générale, précise la MGPAP dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP.

1.497 adhérents et ayants droit de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) ont bénéficié du programme médical pluridisciplinaire, organisé du 9 au 13 janvier 2017, par la MGPAP dans les villes de Berchid, Skhour Rehamna, Kalâat Seraghna et Attaouiya.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.