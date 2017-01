Afrique: Forum économique de Bamako - La BAD prône le renforcement des partenariats privés

Le Président de la Banque africaine de développement s'adresse aux hommes d'affaires, lors du Forum économique de Bamako, pour un renforcement des partenariats.

Le secteur privé a largement contribué à la croissance de l'Afrique. Pour stimuler la croissance inclusive, des investissements plus importants sont nécessaires dans le secteur privé, selon le président de la première institution financière africaine.

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Dr Akinwumi Adesina a, dans un discours de clôture prononcé ce vendredi dernier au Forum économique de Bamako au Mali, invité les hommes d'affaires à établir des partenariats avec la Banque pour la réalisation des cinq priorités de l'Afrique, ou « Top 5 », et pour entrer dans une nouvelle phase de transformation du développement du continent. « Les économies africaines sont résilientes et offrent d'énormes possibilités » a, d'emblée, déclaré le Président de la BAD. Elles ont affiché des taux de croissance économique impressionnants, attribuables en grande partie à la stabilité macroéconomique, à l'amélioration des conditions d'affaires et à l'instauration d'un climat d'investissement plus favorable », a-t-il avancé. « Seules les économies tributaires des ressources naturelles connaissent une croissance plus faible et doivent diversifier leurs économies en vue de renforcer leur résilience », a-t-il poursuivi. « C'est la raison pour laquelle la Banque apporte des mesures de soutien contracyclique axées sur des secteurs essentiels tels que l'énergie, l'agriculture et le transport, aux pays les plus touchés par le ralentissement économique mondial ».

Financements. Le Nigeria a ainsi récemment reçu un appui d'1 milliard de dollars américains dont 600 millions ont déjà été déboursés, l'Algérie 1 milliard de dollars, l'Égypte 500 millions de dollars et le Gabon 200 millions de dollars. Madagascar n'est pas en reste avec les engagements et l'intensification de la coopération annoncée par le président de la BAD, lors de sa visite dans la Grande Ile. A noter que pour soutenir la dynamique de croissance de l'Afrique et accélérer sa transformation économique, la Banque africaine de développement a adopté le « Top 5 » : Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, Nourrir l'Afrique, Industrialiser l'Afrique, Intégrer l'Afrique, Améliorer la qualité de vie des populations africaines.

Le programme phare de la Banque, « emplois pour les jeunes en Afrique » vise à aider à la création d'environ 25 millions d'emplois au cours des dix prochaines années. L'institution aidera à mobiliser 3 milliards de dollars pour soutenir les jeunes entrepreneurs en Afrique en mettant l'accent sur l'agro-industrie, les TIC, une meilleure adéquation des compétences et le soutien à la jeunesse, grâce à la création d'incubateurs d'entreprises et à l'accès aux financements. « Nos partenaires doivent résolument soutenir cette réponse de l'Afrique. Il faut susciter à nouveau un espoir bien fondé en Afrique, en lieu et place de la recherche désespérée d'un espoir incertain en Europe », a indiqué Akinwumi Adesina.