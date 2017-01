Sénégal: La phase 2 du Programme de réformes de l'environnement des affaires et de la compétitivité au menu d'un atelier de partage

Dakar — La phase 2 du Programme de réformes de l'environnement des affaires et de la compétitivité (PREAC) a fait ce lundi l'objet d'un atelier de partage qui a réuni une centaine de participants issus de l'Administration, du Secteur privé et des partenaires techniques et financiers, a appris l'APS.

La rencontre était organisée par l'APIX.

Le PREAC pour la période 2013-2015 a été adopté au sortir de la 11e session du Conseil Présidentiel de l'Investissement (CPI) pour "améliorer le climat des investissements tout en facilitant l'accès des entreprises aux services financiers et non financiers".

Il s'articulait autour de quatre axes stratégiques : automatisation des procédures administratives ; dispositif fiscal et juridique incitatif et simplifié ; amélioration de la compétitivité des facteurs de production ; promotion de l'Investissement à fort impact (IFI) dans les pôles de développement.

Selon les organisateurs de l'atelier, "la mise en œuvre de ce programme, a permis entre autres, de faciliter les affaires dans le domaine de la création d'entreprise, du transfert de propriété, de l'octroi du permis de construire, de la justice commerciale, du paiement de taxe, de l'accès à l'électricité, de l'accès au crédit et du commerce transfrontalier".

Ils mettent également en exergue l'amélioration de la qualité de l'environnement des affaires et le niveau de compétitivité des entreprises, ajoutant que le niveau d'exécution du programme "est jugé très satisfaisant, avec plus d'une quarantaine de mesures déjà finalisées et effectives sur cinquante-six".

La formulation de la phase 2 du PREAC, pour la période 2016-2018, était l'une des directives phares du 12ème Conseil présidentiel de l'investissement, tenue en juin 2015.

L'objectif est d'inciter à "travailler davantage pour améliorer les performances et maintenir le Sénégal dans le cercle restreint des meilleurs réformateurs dans le monde".

Cette phase 2 a pour objectif principal de "renforcer la compétitivité du Sénégal à travers la mise en œuvre de Réformes permettant de hisser l'environnement des affaires à la dimension des ambitions du Sénégal".

Elle sera articulée autour de la poursuite et l'achèvement des réformes structurelles et sectorielles ; la réduction des coûts des facteurs de production et des frais indirects de transactions ; la poursuite de la simplification et de la dématérialisation des démarches liées à l'investissement et au commerce ; la promotion de zones compétitives à travers la mise en place de plateformes d'investissement, d'agropoles et de zones économiques spéciales.

L'objectif est de "poursuivre l'amélioration continue du climat des affaires est d'arriver à maîtriser les contraintes structurelles des investissements".

L'APIX rappelle que l'aspiration du Sénégal à atteindre l'émergence en 2035 "est conditionnée par une relance rapide de l'économie à travers le développement du secteur privé en vue d'accroître les revenus et les opportunités de création de richesses sur tout le territoire nationale".

Dans cette perspective, le gouvernement "mise sur la densification du tissu productif par l'instauration d'un climat des affaires propice aux investissements privés nationaux et étrangers afin de porter le taux de croissance à 7% dès 2017, selon les objectifs retenus dans la nouvelle vision politique du chef de l'Etat définie dans le Plan Sénégal émergent (PSE)".