Cote d'Ivoire: CAN 2017 - Zoom sur les Eléphants de la Côte d'Ivoire

Championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire démarre la CAN 2017 lundi face aux Éperviers du Togo de Claude Le Roy, habitué de la compétition. De l'eau a coulé sous les sabots des Eléphants depuis la CAN 2015, qui les vit remporter le trophée qui les fuyait depuis une bonne décennie.

Une page se tourne en Côte d'Ivoire. Fini les Drogba, Gervinho, Kolo et autres Yaya Touré. Enfin victorieuse en 2015 après avoir échoué plusieurs fois malgré son statut de favori, la sélection emmenée par le français Michel Dussuyer va désormais devoir confirmer. Et ce sera probablement encore plus compliqué ! Attendus au tournant et reversés dans une poule loin d'être simple - Togo, Maroc et République Démocratique du Congo seront leurs adversaires - les Ivoiriens vont devoir gérer cette pression ainsi que le départ de leurs anciens. Mais que les supporters des Eléphants se rassurent : la nouvelle génération, emmenée par les Eric Bailly, Franck Kessié, Wilfried Zaha et bien évidemment Serge Aurier, est loin d'être dépourvue de talent !

Les matchs de préparation ont laissé entrevoir une équipe aussi solide qu'efficace, et délivrée de la pression qu'elle supportait lors des précédentes éditions, suite à tous ses échecs. Pour espérer remporter la CAN 2017 pour la troisième fois de son histoire, il lui faudra d'abord sortir d'une poule très relevée.

La route pour la CAN

Comme en 2015, la Côte d'Ivoire n'a pas eu un long fleuve tranquille avant de se qualifier pour la phase finale. Dans un groupe réduit à 3 à en raison du statut de pays organisateur du Gabon, les Eléphants n'ont décroché leur qualification que lors de la dernière journée face à la Sierra léone, bousculer auparavant par le Soudan notamment.

Historique

Finaliste en 2012 lors de la phase finale organisée par le Gabon et la Guinée Equatoriale, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée en quart de finale de la dernière CAN, abritée par l'Afrique du Sud. Didier Drogba et ses coéquipiers ont été éliminés par le Nigeria (1-2).

La star: Salomon Kalou

Après les retraites de Kolo et Yaya Touré et Copa Barry et en l'absence de Gervinho, c'est à lui d'endosser le rôle de leader dans l'équipe. Salomon Kalou (32 ans) sera à sa 6è Coupe d'Afrique des nations. Le joueur du Hertha Berlin en Allemagne devra se montrer décisif pour tirer l'équipe vers le haut.

Le joueur à suivre

Ce n'est pas pour rien que les grosses écuries se l'arrachent en Europe. Franck Kessie a désormais franchi un pallier. Sociétaire de l'Atalanta Bergame, le milieu de terrain s'est montré décisif à plusieurs reprises cette saison en Italie. Installé dans l'entrejeu des Eléphants, le joueur a la confiance de son sélectionneur