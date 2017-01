Sénégal: CAN 2017 - Aliou Cissé félicite ses « combattants »

Si Henry Kasperczak a des regrets par rapports aux nombreuses occasions perdues par son équipe contre le Sénégal, ce n'est pas le cas d'Aliou Cissé. Vainqueur des Aigles de Carthage (2-0), le sélectionneur sénégalais a félicité ses joueurs en dépit des difficultés qu'ils vécues en deuxième mi-temps. Pour lui, l'essentiel reste la victoire.

« Je crois que le mérite revient à nos joueurs. Il faut les féliciter. Ils ont été braves. Ils ont été des combattants. On a joué face à une très belle équipe de la Tunisie. On a pu marquer sur un penalty mérité et sur un autre coup de pied arrêté. Il y a l'importance des coups de pied arrêtés dans le haut niveau. On a excellé là-dessus. On a plutôt fait une bonne première mi-temps. En 2ème mi-temps, cela a été beaucoup plus difficile. On savait que les Tunisiens sont bons sur le plan technique. Les garçons ont tenu. On a été costaud et le résultat est là. On est satisfait. C'est très important de gagner le premier match dans une compétition internationale et on l'a fait ».