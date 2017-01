Sénégal: Le président élu gambien Adama Barrow invisible mais audible

Le Sénégal ambitionne d'occuper la première place des pays l'Uemoa et de figurer dans le duo de… Plus »

Quoi qu'il en soit, la Cédéao est à la recherche d'un mandat pour son opération. Du côté de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité a déjà précisé qu'à compter du 19 janvier, Yahya Jammeh ne sera plus reconnu comme président légitime.

Une accusation grave, jamais entendue avant, et un argument fort que pourraient entendre et qui pourrait convaincre certains, au sein de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), d'enclencher la manière forte pour faire partir Yahya Jammeh.

« Je suis au courant de la vague massive d'arrestations illégales qui se poursuit contre des militaires et des officiers, initiée par le président sortant. Je condamne énergiquement cet acte et j'exige la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées au mépris de la loi », a-t-il poursuivi.

