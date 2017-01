Congo-Kinshasa: Décrispation politique - L'opposant Roger Lumbala de retour à Kinshasa

Après plusieurs mois passés en exil en Europe, le président du Rassemblement congolais pour la démocratie-nationaliste (RCD-N) a déclaré soutenir l'accord du centre interdiocésain, signé le 31 décembre sous la médiation de la Cénco grâce auquel il est revenu en homme libre dans son pays.

Le coup de gueule de l'épiscopat catholique qui s'est inquiété vendredi dernier du retard pris dans la libération des prisonniers politiques et d'opinion dont les cas avaient été positivement examinés dans le cadre des pourparlers directs opposition-majorité organisés sous sa médiation, a contribué à accélérer les choses. Un des bénéficiaires des mesures d'abandon des poursuites par la justice prises au nom de la décrispation du climat politique, à savoir Roger Lumbala, traînait encore à gagner Kinshasa alors que les conditions de son accueil étaient presque réunies. Après avoir rempli toutes les formalités administratives qui avaient pris plus de temps que prévu, le leader du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale (RCD-N) est finalement rentré à Kinshasa le dimanche 15 janvier à bord den régulier de la compagnie Ethiopian airlines.

L'effervescence était totale parmi les militants et cadres de ce parti d'opposition, contents de revoir leur président après plusieurs mois passés en exil en Europe. Les premiers mots de Roger Lumbala à sa descente d'avion étaient de satisfaction et surtout de soutien à l'accord du 31 décembre obtenu au forceps par la classe politique congolaise sous la houlette de la Conférence épiscopale nationale du Congo. En fait, il doit tout à cet accord politique grâce auquel il regagne le pays avec, en sus, un sentiment de gratitude envers le Rassemblement qui, lors des pourparlers, avait présenté « sept cas emblématiques » de prisonniers politiques et d'opinion dont il attendait la libération. Dans le lot, quatre cas - dont celui de Roger Lumbala - requerraient une libération immédiate après abandon des poursuites par la justice tel que décidé par les parties prenantes.

« C'est un sentiment de satisfaction de retrouver mon épouse et mes enfants et retrouver le pays pour lequel j'ai sacrifié toute ma jeunesse et toute ma vie. Si je suis là, c'est pour le dialogue », a déclaré à chaud Roger Lumbala qui, comme par le passé, continue à faire allégeance à Étienne Tshisekedi qu'il considère comme un parrain politique. Il a déclaré ne pas s'imaginer être absent dans un dialogue où le président du comité de sage du Rassemblement prend part.

Pour mémoire, le président du RCD-N, accusé de "haute trahison" et de complicité avec la rébellion du mouvement M23, a quitté Kinshasa depuis 2012 pour s'exiler en Europe. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2006, son mandat de député avait été invalidé pour absences répétées alors que sa présence avait été signalée en Ouganda et au Rwanda.