Congo-Brazzaville: Parution - Avenir Blaise Diabankana publie "Le meurtre de Daby Vicam"

Amoureux de la lecture et observateur de la société, Avenir Blaise Diabankana à travers ce roman a voulu partager son émotion comme tout écrivain qui prend sa plume et transmet ses sentiments.

Cette œuvre narrative où s'imbriquent drame, sentiments, romantisme pose la sempiternelle question de l'existence ou non d'une amitié véritable et durable entre un homme et une femme. Une interrogation vieille comme le monde au point où chacun se demande entre l'amour et l'amitié où se situe donc la limite entre les deux.

Vicam, après avoir partagé trois années d'amitié sincère avec Syl, une camarade de classe qu'il aime éperdument, tout bascule en une nuit. De l'amitié, il passe radicalement à l'amour. « Quand l'amour se dévoile chez l'un d'entre eux, la mort s'en suit. L'amour devient donc un poison qui assassine », a dit Guy Serge Mayeko. Et le critique littéraire d'ajouter : « Avenir Blaise Diabankana, dans un style clair, simple et précis, manie la langue de Molière et met à nu l'exaltation des sentiments. Le jeune auteur peint aussi avec brio les différents personnages issus essentiellement des ses années de lycée, de l'univers social sans oublier le symbolisme des noms qui est loin d'être anodin dans cet ouvrage».

Avenir Blaise Diabankana est né le 21 avril 1990 à Pointe-Noire. Il a fait ses études primaires et secondaires à l'école primaire Marien-Ngouabi à Mpaka puis au CEG Auguste-Bitsindou à Brazzaville. Après avoir obtenu son baccalauréat A4 en 2014, il effectue ses études supérieures à l'EAD sanctionnées en 2015 par une licence en HSE. Actuellement, il est employé comme assistant de service par la société Friedlander.