Congo-Brazzaville: Gendarmerie nationale - Redoubler d'efforts en 2017 pour atteindre les objectifs fixés

Le commandant de la gendarmerie nationale, le général Paul Victor Moigny, a, lors de la cérémonie de port d'insignes de grade des nouveaux promus, tenue la semaine dernière, tracé le chemin à suivre en cette nouvelle année

Dans ses orientations, il a rappelé aux gendarmes leur rôle consistant à rétablir ou ramener la paix lorsqu'elle est troublée, ainsi que rassurer les populations chaque fois que le sentiment d'insécurité commence à s'installer. Pour la nouvelle année, Paul Victor Moigny leur a demandé de redoubler d'efforts conformément aux instructions de la hiérarchie. Ces efforts doivent, en effet, aboutir, entre autres, à la finalisation des études menées dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la modernisation de la force publique et l'élaboration des textes et normes conséquentes de fonctionnement internes à la gendarmerie. Il est également prévu la finalisation du processus de recrutement et de formation des élèves-gendarmes en réalisant le déploiement de la première vague en cours de formation, en incorporant et en assurant la formation ainsi que le déploiement de la deuxième vague.

Le commandement de la gendarmerie nationale prévoit aussi en 2017, de conforter l'assise géographique de cette composante de la force publique sur tout le territoire pour répondre à la posture permanente de sûreté fondée sur les capacités de présence dissuasive, de renseignement-alerte et d'intervention de proximité. Il entend poursuivre le déploiement des unités de sécurité routière; le renforcement du dispositif des forces d'intervention. Il s'agit notamment d'augmenter les effectifs des unités mobiles existantes et de créer de nouvelles unités dans les centres urbains afin de pouvoir disposer d'une réserve opérationnelle suffisante et équipée pour le maintien de l'ordre.

Le général Paul Victoire Moigny a ensuite annoncé la poursuite de la montée en puissance du GIGN et la création des escadrons de « deuxième génération ». Ce qui devrait permettre de renforcer la gendarmerie face à l'insurrection et au terrorisme. A cela s'ajoute la poursuite de la généralisation du projet « gestion administrative et financière ». L'objectif étant de parfaire la maîtrise et la mise aux normes de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.

« Un effort particulier doit notamment être fait pour réaliser les contrôles de l'armement et des effectifs, ainsi que la maintenance automobile ; la redynamisation de la formation et de l'entrainement : il s'agit de relever le niveau d'exécution du plan de formation pour juguler les conséquences actuelles du blocage sur l'avancement et l'équilibre de la pyramide hiérarchique, et de relancer le cycle d'entraînement des unités d'intervention pour rehausser les capacités opérationnelles des forces engagées dans les différents dispositifs de sécurisation », a-t-il indiqué, rappelant que ces objectifs seraient de simples vœux s'ils passaient outre la discipline, la loyauté et la solidarité.