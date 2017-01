Congo-Brazzaville: Coopération Congo-Chine - L'hôpital général de Loandjili reçoit un don de matériel médical

Dans le cadre de la 5e mission technique chinoise au Congo, cet hôpital de la ville de Pointe-Noire a reçu le 13 janvier un important lot de matériel et équipements médicaux de haute technologie. Le don remis par Xu Qiwei, chef de cette mission, a été réceptionné par Françoise Andely, directrice générale de l'établissement.

Stérilisateurs de pression, matériel d'examen ORL, accessoires de bloc, pièces détachées médicales, instruments de stomatologie, lampes à ultra-violet, couveuses, appareils d'échographie d'ophtalmologie, hystéroscopie, analyseur d'hématologie (laboratoire), respirateur, stérilisateur du matériel d'endoscopie constituent, entre autres, cet important don, fruit de la coopération sino-congolaise qui vient renforcer le plateau technique de cet hôpital ayant pour mission les soins, la formation et la recherche.

La 5e mission chinoise entre dans le cadre de l'appui technique du gouvernement chinois aux hôpitaux de base du pays, notamment les hôpitaux de Makélékélé, Talangaî et Mfilou à Brazzaville, l'hôpital 31 juillet 1968 d'Owando, l'hôpital de Tié-Tié et celui de Loandjili. Une manière pour lui de contribuer à la résolution des problèmes de santé de la population congolaise. Dans son mot, Xi Qiwei a indiqué que leurs différentes missions amorcées en 2007 ont permis l'intervention de 35 experts techniques chinois à l'hôpital général de Loandjili qui ont assuré la maintenance, l'entretien du matériel et des équipements et formé le personnel pour le bon fonctionnement de la structure.

Le don remis va contribuer à l'amélioration de la qualité et de la capacité du plateau technique de l'hôpital et des conditions de travail des agents. Pour le chef de la 5e mission chinoise, ledit don «témoigne de l'amitié profonde entre le Congo et la Chine et de l'attention qu'accorde le gouvernement chinois à l'hôpital général de Loandjili». Xu Qiwei a, par ailleurs, souhaité que «l'amitié entre les deux pays dure à jamais».

Appuyant ces propos, Françoise Ndinga-Andely a souligné que la diversité de matériel et des équipements reçus couvrent les besoins dans différents domaines concourant à la réalisation des objectifs de développement en matière de santé, notamment la santé de la mère et de l'enfant, la sécurité du patient au bloc opératoire et post opéré, la stérilisation du matériel, le diagnostic et le traitement des handicaps, à savoir les handicaps auditifs et oculaires. « Nous sommes très sensibles à ce geste du gouvernement chinois par l'entremise de l'entreprise Sinopharm international coorporation, qui fait accompagner chaque mission des équipements médicaux et pièces de rechange. L'hôpital de Loandjili ne ménagera aucun effort pour le bon usage du don qui vient renforcer le plateau technique de notre établissement de soins», a-t-elle dit.

S'adressant aux agents de sa structure, la directrice générale a rappelé et insisté : «Cet hôpital est le nôtre, il est le vôtre, ensemble travaillons à le faire fonctionner dans les meilleures conditions pour la santé de la population, cela est notre devoir». Notons que c'est depuis 1964 que les relations de coopération sino-congolaise existent. Dans ce cadre, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a séjourné du 4 au 8 juillet dernier en Chine où il a été reçu par son homologue chinois Xi Jinping.