Tanzanie: Mkapa poursuit ses efforts en vue d'une sortie de crise

Il s'agit notamment de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et d'une organisation consensuelle des élections de 2020. De quoi accentuer encore un peu plus son divorce d'avec le Cnared.

Et signe que cela s'est fait précipitamment, c'est le secrétariat général de l'East african community qui s'est chargé de convier ces invités de dernière minute samedi 14 janvier, contrairement aux opposants de l'extérieur approchés par l'équipe du facilitateur plus d'une semaine plus tôt.

Cette plateforme a donc enjoint à ses membres de ne pas faire le déplacement d'Arusha, et il a été largement suivi : seuls six sur la vingtaine d'invités ont décidé de répondre présents lundi dans le nord de la Tanzanie.

Le facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin Mkapa, poursuit ses efforts en vue d'un dialogue pour une sortie de crise de ce pays, sans le Cnared. Après son séjour contesté à Bujumbura du 9 au 11 décembre dernier, au cours duquel il avait affirmé la « légitimité » du mandat du président Pierre Nkurunziza et appelé à se focaliser sur les élections de 2020, l'ancien président tanzanien, récusé depuis lors par le Cnared, une plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition burundaise, a organisé lundi à Arusha une nouvelle session du dialogue qui était destinée dans un premier temps aux seuls opposants en exil. Et il avait invité individuellement quelque 24 membres de cette plateforme dans une réunion censée mettre fin à la phase préparatoire des véritables pourparlers de paix.

