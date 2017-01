Afrique de l'Ouest: Nord du Mali - Bras de fer des enseignants qui exigent des primes de risque

Du côté du ministère malien de l'Education, on rappelle que des discussions sont menées depuis le début de la rentrée scolaire et que des concessions ont déjà été faites, notamment pour faciliter l'évolution de carrière des enseignants du Nord. Le ministère promet de nouvelles consultations mais brandit également la menace de sanctions contre les professeurs qui refuseraient de noter les élèves. C'est « une obligation légale », estiment les autorités.

« On refuse de participer à l'organisation de cette évaluation en ne proposant pas de sujets, en ne surveillant pas et ne corrigeant pas, au cas où l'administration se hasarderait à organiser ces examens sans nous », a affirmé Mohamed Ag Issa, professeur de Physique-Chimie au lycée de Tombouctou et président du Collectif des syndicats.

