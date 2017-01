Algérie: Près de 30.000 infractions commerciales enregistrées en 2016 à Alger

Elle compte également 390 locaux commerciaux classés grandes surfaces et 18 nouveaux hypermarchés. Les agents de contrôle relevant de cette direction, répartis sur 347 équipes, supervisent 6 abattoirs de bétails et 53 abattoirs de volailles.

La Wilaya d'Alger compte plusieurs espaces commerciaux dont 79 marchés de détail et 51 marchés de proximité, outre 4 zones d'activités à El Djorf (Bab Ezzouar), El Hamiz, Gué de Constantine et Jolie Vue.

Selon la même source, les équipes de contrôle de la qualité et de lutte contre la fraude ont saisi durant la même période 190 tonnes de marchandises d'une valeur de 55 millions de dinars dont 170 tonnes de produits alimentaires et le reste de produits industriels.

Les agents de contrôle ont effectué durant cette période plus de 190.000 interventions dans le cadre du contrôle des pratiques commerciales et de lutte contre la fraude.

Le volume global des produits alimentaires et industriels saisis dépasse les 191 tonnes pour un montant de plus de 56 524 000 DA. La valeur des infractions pour non facturation et profits illicites atteint les 2,8 milliards de dinars.

