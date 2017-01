Burkina Faso: Réglementation du secteur de l'énergie - Un avant-projet de loi en validation

Le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Alfa Omar Dissa, a présidé le 12 janvier 2017 à Koudougou, l'ouverture d'un atelier de validation de l'avant-projet de loi sur la réglementation du secteur de l'énergie au Burkina Faso.

Il avait à ses côtés, la gouverneure de la région du Centre-Ouest, Alizata Dabiré/Sawadogo et le maire de la ville de Koudougou, Maurice Mocktar Zongo.

Dans le domaine de l'énergie au Burkina Faso, la Lettre de politique sectorielle de l'énergie (LPSE) du ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières traduit la vision du programme présidentiel et du Plan national de développement économique et social (PNDES) et a opté sans équivoque pour une transition énergétique vers les énergies vertes et renouvelables, notamment vers l'énergie solaire.

Et cela dans l'optique de rendre l'énergie «accessible et disponible» à travers le mix énergétique grâce à l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production actuelle, la promotion de l'efficacité énergétique et le renforcement du parc de production des énergies conventionnelles. Aussi, des réformes du cadre institutionnel, législatif et règlementaire s'avèrent nécessaires.

C'est ainsi que le ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières a mis en place un comité de rédaction et un comité de suivi pour proposer un avant-projet de loi sur le secteur de l'énergie, en vue d'amorcer le processus législatif du développement du secteur de l'énergie au Burkina Faso.

Cet avant-projet de loi élaboré a été soumis à un consultant de la Banque mondiale puis à un groupe de travail élargi à un certain nombre de ministères directement concernés par le secteur de l'énergie.

C'est dans le but de rendre le processus d'élaboration de cet avant-projet de loi sur l'énergie davantage participatif, que le ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières, avec l'appui du Projet d'appui au secteur de l'électricité (PASEL), a initié l'atelier de validation de l'avant-projet de loi portant règlementation du secteur de l'énergie au Burkina Faso.

Prévu pour une durée de trois jours, l'objectif principal de l'atelier est la validation du draft de l'avant-projet de loi portant règlementation du secteur de l'énergie au Burkina Faso.

Mais de façon spécifique, il s'agira pour les participants de prendre en compte les orientations du programme énergétique du Président du Faso d'une part, et d'autre part de la prise en compte également des orientations issues de la lettre de politique sectorielle de l'énergie, notamment en matière d'énergies renouvelables, d'hydrocarbures et d'efficacité énergétique ; de même que les préoccupations des acteurs privés du secteur de l'énergie.

Au total, ils sont une soixantaine de participants représentant différents départements ministériels, institutions, coopératives et organisations non gouvernementales impliqués d'une manière ou d'une autre dans le secteur de l'énergie à se pencher autour du sujet, objet de l'atelier de Koudougou.

En procédant à l'ouverture des travaux de l'atelier, le ministre, Alfa Omar Dissa, a indiqué que l'énergie occupe une place de choix dans le PNDES et vise à disposer par une approche participative, d'un référentiel de développement économique, social et national permettant la définition et la mise en œuvre des actions prioritaires sectorielles et régionales sur la période 2016-2020.

En clair, a laissé entendre le ministre Dissa, l'objectif fixé par le PNDES est d'atteindre un taux de couverture électrique national de 80% à l'horizon 2020.

Et pour la réalisation de cet objectif, il s'agira d'accroître la capacité de production pour ce qui concerne l'électricité à travers notamment la construction de centrales solaires, thermiques et hybrides, la promotion d'installation solaires et la poursuite des projets dans le domaine de la production hydroélectrique et des interconnexions transfrontalières.

Quant aux hydrocarbures, l'augmentation des capacités de stockage et de construction de pipelines sont en cours, a fait savoir le ministre aux participants à l'atelier.

Pour ce qui concerne la région du Centre-Ouest, le ministre en charge de l'énergie et des mines a saisi l'occasion pour rassurer les populations à travers madame la gouverneure, que la région est logée dans l'enceinte bénéficiaire de nombreux projets en matière d'énergie, notamment à travers la construction d'une centrale solaire photovoltaïque et de l'électrification par système solaires photovoltaïques des infrastructures scolaires et sanitaires, suivant le PNDES auxquels le Président du Faso attache un grand intérêt.