Zimbabwe/Cameroun: Les Fennecs bousculés

Sous une chaleur accablante et un stade à moitié plein, l'Algérie ouvre pourtant la marque à la 12e m sur une frappe placée de Riyad Mahrez après un joli enchaînement. Les Warriors ne se laissent pas abattre et jouent crânement leur chance. D'ailleurs, à la 17e m, une frappe croisée de Mahachi cloue le gardien M'Bohli pour l'égalisation. Petite sensation pour une équipe absente de la CAN depuis 11 ans. Les Zimbabwéens prennent le jeu à leur compte. Les Fennecs subissent et s'en remettent à leur gardien. A la 27e minute, Belkhiter accroche Bhasera dans la surface des Fennecs. Ce sera un penalty transformé par Mushekwi. Les Algériens auront ensuite beaucoup de mal à approcher les buts adverses et se contentent de plusieurs coups francs, mal exploités.

Cela aurait été la première grande sensation de cette CAN 2017. Mais le Zimbabwe n'a pas réussi l'exploit de s'imposer face à l'Algérie pour le premier match du groupe B, hier à Franceville. Le gardien Mkuruva et ses coéquipiers ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes tant ils ont eu l'occasion de plier cette rencontre. Mais au final, ce sera un match nul (2-2) qu'on pourrait qualifier d'inespéré tant ils ont souffert durant les 20 dernières minutes. Un score qui est déjà un petit exploit puisque les Warriors, considérés comme le petit poucet de cette poule, affrontaient un des favoris de la compétition.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.