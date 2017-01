Cameroun/Gabon: CAN Gabon 2017 - Démarrage sur les chapeaux de roues

Malgré un public en partie aux abonnés absents, la compétition a été lancée samedi dernier avec le groupe A.

Un stade de l'Amitié presque vide pour la cérémonie d'ouverture de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations Total Gabon 2017. L'image, vue à travers le monde, en a choqué plus d'un. Comment comprendre que le public boude le lancement de la compétition la plus prestigieuse du continent ? Serait-ce les conséquences du mot d'ordre de boycott lancé par certains acteurs politiques ? Difficile de ne pas s'interroger. Mais, il serait presqu'insultant pour le pays organisateur de réduire cette cérémonie à ces gradins vides. D'autant qu'au coup d'envoi de la première rencontre entre le Gabon et la Guinée Bissau, ils avaient eu le temps de se remplir. Mais qu'importe, le Gabon a été à la hauteur avec une cérémonie enlevée où la jeunesse était clairement mise en avant.

Une belle brochette de jeunes artistes gabonais et africains, dont le Camerounais Franko et son « Coller la petite », ont, en effet, fait le show. Des stars internationales comme Davido ou encore Booba, invité spécial, étaient également au rendez-vous. Revenu quelques heures avant du Mali où il se trouvait pour un sommet, le président Ali Bongo a donné le coup d'envoi aux côtés de ceux de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, et de la Guinée Bissau, José Mario Vaz. Dans tous les cas, le stade d'Angondjè a vibré avec les premières rencontres de cette CAN dans le groupe A, celui du pays organisateur. L'opposition entre le Gabon et la Guinée Bissau n'a pas vraiment fait des étincelles, avec un public déçu par l'égalisation des Lycaons en fin de match (1-1), malgré un but en toute beauté du fils chéri du pays, Pierre-Emerick Aubameyang.

Mais le choc entre Burkina Faso et Cameroun a rassuré quant au niveau technique de cette compétition avec un match physique et rythmé. Et les Lions indomptables, qui ont clairement dominé leurs vis-à-vis, peuvent nourrir des regrets avec cet autre nul dans la poule (1-1). De quoi présager des combats décisifs dès la 2e journée mercredi prochain à Libreville. Au moment où nous mettions sous presse hier, les regards étaient tournés vers Franceville où le groupe B proposait des duels intéressants : Algérie-Zimbabwe et surtout Sénégal-Tunisie. En gros, de quoi se faire déjà une petite idée sur les forces en présence et les chances des uns et des autres de succéder, le 5 février prochain, à la Côte d'Ivoire. Gageons en tout cas que les acteurs sauront, le temps de ces trois semaines, faire disparaître ce sentiment mitigé laissé par la cérémonie d'ouverture, ce couac technique avec les hymnes lors du second match et les sifflets auxquels ont eu droit les Panthères du Gabon après leur prestation. Car le meilleur reste certainement à venir.

Programme de la CAN :

Ce lundi

Groupe C 17h : Côte d'Ivoire- Togo 20h : RD Congo- Maroc

mardi

Groupe D 17h : Ghana- Ouganda 20h : Mali- Égypte