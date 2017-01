Il faut craindre donc l'effet domino. En effet, la mutinerie n'a concerné que les ex-rebelles mais rien ne dit que les autres soldats ne rencontrent pas des difficultés. Et comme la méthode utilisée par les mutins fait recette, on y fera sans doute le plus souvent appel.

Plus évident est le fait que les revendications des mutins n'ont porté que sur une partie visible de l'iceberg des problèmes de l'armée ivoirienne et qu'elles ne constituent que les prémices d'un mouvement qui pourrait aller en s'amplifiant.

S'il n'est formellement pas établi des liens entre le mouvement dans les casernes et la redistribution des cartes sur la scène politique, ce serait faire preuve de naïveté de croire en une simple et malheureuse coïncidence.

Et les gros nuages qui s'amoncèlent déjà dans le ciel ivoirien, n'augurent rien de bon, tant la scène politique nationale s'est illustrée par son fort taux d'explosivité et ses éruptions meurtrières.

Quand on connaît les accointances entre le mouvement syndical ivoirien et les partis politiques, il est fort à parier que le pays entrera bientôt dans une véritable zone de turbulences.

Le payement des 7 autres millions de F CFA restants s'étalera sur les 7 prochains mois. « La paix, dit-on, n'a pas de prix » et l'on comprend bien la promptitude et les efforts titanesques déployés par le gouvernement pour circonscrire le feu.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.