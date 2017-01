Afrique de l'Ouest: Investiture d'Adama Barrow - La CEDEAO a-t-elle les moyens de sa politique ?

Comment trouver une issue à la crise gambienne ? Le Togo et l'ensemble des pays de la Cédéao… Plus »

Et l'on peut se convaincre que si elle a tout fait pour mettre Adama Barrow en sécurité, ce n'est pas anodin. Nul doute qu'elle mettra un point d'honneur à joindre l'acte à la parole. Et c'est ce que tout le monde attend impatiemment de voir, sans doute y compris Yahya Jammeh.

Car, à l'allure où vont les choses, l'on ne voit pas comment Yahya Jammeh pourrait rendre les armes de bon gré, alors qu'il est visiblement de plus en plus isolé.

Et il est fort probable qu'à l'échéance du 19 janvier, Jammeh n'ait plus pour lui ni l'une, ni l'autre. Ce qui l'expose à toute mesure coercitive que la CEDEAO et la communauté internationale viendraient à prendre contre lui.

S'achemine-t-on alors vers une investiture dans une représentation diplomatique gambienne ? Rien n'est mois sûr. En tout cas, ce feuilleton politique gambien s'annonce des plus palpitants, puisque la situation se joue non seulement au niveau de la légitimité, mais aussi au niveau de la légalité constitutionnelle.

D'autant plus qu'en cas d'échec d'une solution négociée, il ne restera plus que celle de la force pour faire partir bon gré mal gré, l'enfant terrible de Kanilai.

