Maroc: Driss Lachguar - Traiter avec tous les partis politiques dans un esprit de souplesse et d'ouverture

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a appelé lors d'une réunion, tenue hier, du Bureau politique avec le Groupe socialiste à traiter avec tous les partis politiques dans un esprit d'ouverture en vue de faire réussir l'étape de la structuration de la Chambre des représentants, et ce au service de la Nation.

Il a également ajouté que l'on doit faire preuve de souplesse envers tout le monde et d'envoyer des messages forts surtout aux militants du Parti de l'Istiqlal. Car il s'agit, aujourd'hui, souligne le Premier secrétaire, d'élire le président de la Chambre des représentants, alors que les autres étapes politiques seront examinées au moment opportun.

Driss Lachguar a, par ailleurs, indiqué que la candidature de Habib El Malki à la présidence de la Chambre des représentants revêt une importance capitale, non seulement en raison de l'acuité de cette responsabilité, mais aussi à cause des autres prérogatives stipulées par la Constitution quant à cette mission.

Lors de son intervention, le Premier secrétaire n'a pas manqué d'évoquer la campagne de rumeurs, de diffamations et de dénigrements à l'encontre du parti, rappelant par là, la position de réserve et réfléchie prise par l'USFP au sujet des violentes sorties médiatiques orchestrées contre le parti ainsi que l'occultation de la vraie position de l'USFP lors des concertations sur la constitution de la majorité gouvernementale.

Le Premier secrétaire reçoit une délégation d'Ittihadis représentant le secteur agricole

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a reçu samedi au siège central du parti à Rabat, une délégation constituée d'Ittihadis représentant le secteur agricole.

Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs visant la constitution d'un secteur ittihadi de l'agriculture bien structuré et à laquelle ont pris part Saadia Bensahli et Hanane Rihab, membres respectives du Bureau politique, Driss Lachguar a exprimé sa satisfaction à l'égard de cette initiative à même d'apporter de la valeur ajoutée à l'action du parti au niveau organisationnel d'autant plus qu'elle est prise par des Ittihadis, femmes et hommes, qui s'activent dans les rangs du Syndicat démocratique de l'agriculture affilié à la FDT.

Il a tenu à rappeler que l'agriculture constitue l'un des secteurs vitaux de l'économie nationale, ce qui a conduit le Royaume à opter pour une politique agricole ambitieuse et à lancer de nombreuses infrastructures à même d'élaborer une agriculture nationale productive et développée qui vise l'autosuffisance et à rendre ses différents produits compétitifs sur les marchés étrangers.

Driss Lachguar a également souligné que le développement de l'agriculture nationale et la réalisation des programmes dans le domaine, en priorité le Plan Maroc Vert, dépendent de l'intérêt accordé aux salariés, employés, techniciens et ingénieurs, tout en répondant à leurs revendications relatives à la formation, à la promotion de leur statut et à l'amélioration de leurs conditions matérielles et sociales.

H.T