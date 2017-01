Burkina Faso: Chambre des mines - Les priorités du président Tidiane René Barry

«Pas de polémique à faire» non plus, a-t-il assuré, sur le travail des élus nationaux qu'il a dit prendre avec «sérieux». Ledit rapport est loin de décourager les investisseurs étrangers, a rassuré Tidiane René Barry.

Toutefois, M. Barry a admis qu'il n'est plus question de faire marche-arrière, le code ayant été «voté, adopté et promulgué». «Il faut l'appliquer, il n'y a pas de commentaire particulier», a-t-il noté.

«Le nouveau code minier, élaboré dans un contexte post-insurrectionnel (et dans un laps de temps ne permettant pas d'approfondir les questions essentielles, a omis de prendre en compte un certain nombre de recommandations des acteurs privés», a-t-il regretté.

Un bureau, que M. Barry a jugé, «très équilibré et riche en expériences et en expertises» et intégrant la plupart des acteurs des sociétés minières. La première priorité de Tidiane Réné Barry est de continuer le renforcement de l'ancrage institutionnel de la CMB.

