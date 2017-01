Afrique: Gabon Vs Burkina Faso - Les Etalons bien concentrés dans leur bulle

Se laisser défaire sur le banc des Etalons confirmerait alors son niveau. « C'est un avantage pour moi d'avoir coaché le Gabon mais en même temps les joueurs aussi me connaissent également par ma façon de travailler et ma manière de me déplacer sur le terrain.

Les Etalons après leur place de vice-champions en 2013 s'étaient vu trop beaux. Aujourd'hui, ils sont revenus sur leur valeur d'humilité. Ils sont maintenant bien expérimentés et plus aguerris, surtout qu'ils avancent aujourd'hui en bloc.

Si nous sommes confiants, on pourra faire de bonnes choses » a glissé le capitaine Charles Kaboré. Entre le match de poule de la CAN 2015 en Guinée Equatoriale où les Panthères s'étaient imposés 2-0 à aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont.

Les titulaires qui ont pris part au match contre le Cameroun d'un côté et les réservistes de l'autre. Au programme, un décrassage avec des activités ludiques tels le taureau et le tennis ballon pour dégourdir les jambes des joueurs.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.