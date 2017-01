Congo-Kinshasa: CAN 2017/Claude Le Roy - « Coup de chapeau à mes joueurs »

Le premier match du groupe C de la CAN 2017 entre la Côte d'Ivoire, tenante du titre, et le Togo s'est achevé sur le score nul de 0-0. Le Togo, qui, depuis 1984, ne l'a jamais emporté sur la Côte d'Ivoire n'a pas réalisé l'exploit. Mais en mettant en échec les tenants du titre ivoiriens, ils réalisent une belle performance. Les Eperviers ont respecté leur plan de jeu, solide en défense, et prennent un bon point face aux Ivoiriens.

«J'ai le sentiment qu'on a fait un bon match. Coup de chapeau à mes joueurs. On s'est qualifié (pour cette CAN) à la dernière seconde dans un pays où il n'y a pas eu de Championnat depuis trois ans. Je craignais cette équipe de Côte d'Ivoire. Oui, sur quelques actions, on se dit qu'on a été tout près de marquer ce but qui aurait été merveilleux. On a essayé de bloquer Traoré et Aurier. Ce match s'est joué dans un remarquable état d'esprit,» a confié Claude Le Roy le sélectionneur du Togo.