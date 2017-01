Togo: CAN 2017 - Adébayor « Un bon point pris par le Togo »

Pour la première sortie du Togo à la CAN 2017, Emmanuel Adébayor a joué le rôle qui lui revient. Contre la Côte d'Ivoire, le capitaine des Eperviers a livré un match plein. Et tout cela, en dépit du fait qu'il n'a pas de club depuis plus de six mois. Tout satisfait, il s'est confié à notre envoyé spécial à Oyem.

« Très content, mais rien n'est encore fait. Je crois qu'on est venu pour déranger cette CAN et donc c'est un bon point pris par le Togo contre la Côte d'Ivoire, le tenant du titre. Maintenant on va essayer de récupérer parce qu'on a un match dans quatre jours contre le Maroc. C'est à nous d'être prêt physiquement et psychologiquement pour faire un match plus intéressant contre les Lions de l'Atlas », a déclaré Adébayor.

A la question de savoir comment il s'est senti personnellement, il répond: « Bien, j'ai pas eu de problème. Shéyi reste toujours Shéyi. J'ai montré de quoi je suis capable, j'ai pas eu de doute et je n'ai jamais douté sur mes qualités. Je l'ai encore montré cet après-midi. Dans l'ensemble, c'est tout le Togo qui a fait un bon match ».

Et d'appeler le public togolais à rester derrière les Eperviers. « Je demande au public de continuer à nous soutenir. On a joué cet après-midi pour eux. on jouera encore pour eux au prochain match ».