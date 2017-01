Afrique: CAN 2017//Dussuyer - « On n'a pas su déstabiliser cette équipe du Togo »

La Côte d'Ivoire, tenante du titre, a manqué son entrée en lice dans la CAN 2017 en ne parvenant pas à faire plier une courageuse sélection du Togo, lors de la première journée de phase de poules, lundi à Oyem. Les Eléphants ont été accrochés par des Eperviers bien organisés (0-0). Les hommes de Claude Leroy ont fait mieux que répondre au défi des Eléphants.

«Ce n'est pas le début qu'on avait souhaité. On était prévenu (après le nul du Gabon et de l'Algérie), mais on n'a pas su hisser notre niveau de jeu pour prétendre à mieux que ça. Il reste encore deux matches. On va voir le résultat entre le Maroc et la RD Congo.

Dans le contenu, on attend encore plus de choses. On n'a pas su mettre d'intensité dans notre jeu. On a joué à 16h00 GMT, il faisait très chaud. On n'a pas su déstabiliser cette équipe du Togo bien en place. Globalement, bien sûr que nous attendions plus de l'apport de nos ailiers et de nos latéraux, et on n'a pas trouvé la solution aujourd'hui. Au final, c'est une pâle copie que l'on rend. On en est tous conscient, moi le premier,» a confié Michel Dussuyer le sélectionneur de la Côte d'Ivoire.

Ce nul complique la tâche des Eléphants, qui vont devoir chercher la qualification pour les quarts de finale de la CAN 2017 contre la République démocratique du Congo et le Maroc