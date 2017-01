Burkina Faso: Incendies - Lundi noir à Ouaga et Koupéla

Selon Madi Simporé, voisin du commerce parti en feu, plus de 25 détonations ont été entendus. « On a vraiment eu peur pour le jeune homme qui dormait dans ce dépôt.

A notre arrivée les agents de la SONABEL s'attelaient à enlever ce qui restait des fils électriques calcinés. Les bouteilles de 12 kg, 6 kg et les plus petites calcinées, éventrées étaient exposées et jouxtaient la ruelle pleine de spectateurs.

Les quartiers voisins de l'ex-secteur 18 de la capitale et les habitants de Naab Puugo ont eu une peur bleue durant cette nuit qui n'a pas été des plus paisibles avec les explosions qui ont été ressenties à des kilomètres à la ronde.

