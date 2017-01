Congo-Brazzaville: AC Léopards de Dolisie - Un nouveau mandat de quatre ans pour Rémy Ayayos Ikounga

Le président général du club de la capitale de l'or vert a été réélu à l'unanimité lors de l'Assemblée générale du 15 janvier à Dolisie. Rémy Ayayos Ikounga continuera donc à présider aux destinées des Fauves du Niari pendant les quatre prochaines années. Réaliser davantage d'exploits, avec le soutien de tous, est l'objectif que celui-ci s'est fixé.

« La famille AC Léopards de Dolisie doit demeurer unie. J'invite les sympathisants et supporters à soutenir leur club par tous les moyens et qu'ensemble nous réussissions à réaliser davantage d'exploits, à atteindre les objectifs que nous n'avons pas encore atteints, comme celui de remporter la Ligue africaine des champions », a déclaré le président général des Fauves du Niari après son élection. Un discours acclamé à tout rompre par les participants à l'assemblée générale comme pour dire que le message a été compris. Encore faudrait-il qu'ils le prouvent.

Rémy Ayayos Ikounga a donc les yeux rivés sur la Ligue africaine des champions dont l'AC Léopards a toujours rêvé ajouter à son palmarès. Il est bien conscient que rien ne sera pas facile mais pas impossible pour autant. « La tâche sera plus difficile que les années précédentes... Mais notre engagement qui demeure intact et notre volonté de réussir qui ne faiblit jamais nous permettront de passer une saison plus qu'honorable. Je n'ai jamais de limites dans mes ambitions. », a-t-il fait savoir en rappelant que le soutien de tous est requis.

Le président général de l'AC Léopards de Dolisie ne travaillera pas seul. Derrière lui, un bureau de plus d'une dizaine de membres se dit prêt à l'accompagner. Dans ce bureau, Parfait Gagnon occupe les fonctions de premier vice-président chargé de l'organisation et des compétitions. Il est secondé par Michel Loembet chargé des affaires juridiques. Serge Goma Boubanga est le 3e vice-président qui aura la responsabilité du marketing et du sponsoring. Niama Ibouili se chargera de la communication et des relations extérieures.

Par ailleurs, Léon Caddy Okoula assumera les fonctions de président de la section football. Le football féminin sera animé par Djim Oumar. Les sections handball et basketball devraient encore patienter. Les postes restent à pourvoir. Les comités locaux, répartis dans les départements, ont également été mis en place lors de cette assemblée générale. À Brazzaville, c'est Brice Mabiala qui est le président et à Pointe-Noire, c'est Blaise Ravel Dellat. Wilfried Baka Ndziengui est le président du comité de la Lekoumou tandis qu' Éric Ikounga animera celui de la Bouenza. Pascal Poungui est à la tête du comité de Brazzaville. Jean Jacques Koud est, quant à lui, le chargé des missions.

Le président Rémy Ayayos Ikounga a dit merci pour la confiance qui lui a été renouvelée. Main tendue, il s'est dit disposé à travailler avec tous. En rappel, cette saison AC Léopards qui poursuit sa préparation entrera en Ligue africaine des champions face à l'Ums Loum du Cameroun. Il s'agit bien sûr du tour préliminaire. Des résultats honorables sont attendus.